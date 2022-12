Lavoro Sicilia: Enel, Nike e Lidl cercano personale

Lavoro Sicilia: grandi aziende sono attualmente in cerca di personale da assumere in diverse aree dell'Isola. Di seguito i principali dettagli sulle posizioni.

Lavoro Sicilia: in cerca di un impiego nell’Isola? Attualmente è possibile candidarsi per diverse posizioni: di seguito alcune tra le offerte più allettanti.

A Palermo: Lidl

Lidl, celebre catena tedesca di discount, è in cerca di un addetto vendite da collocare all’interno di un punto vendita con sede a Palermo (in Via Roma). Si offre un impiego part-time da 8 ore settimanali, da svolgere la domenica. Si ricerca:

uno studente universitario disposto a coniugare studio e lavoro;

oppure

un lavoratore part-time in cerca di un impiego da svolgere nel weekend;

oppure

un giovane di età inferiore ai 25 anni che vuole fare i primi passi nel mondo del lavoro;.

I requisiti richiesti esplicitati all’interno dell’annuncio sono:

Diploma di maturità; spiccato orientamento al cliente; attitudine al lavoro di squadra affidabilità e flessibilità; approccio Multitasking.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito ufficiale Lidl.

Catania: Enel Green Power

Sul sito Enel è, inoltre, presente una posizione per Specialista Affari Legali e Societari, con sede Catania. Si offre un impiego a tempo indeterminato. Si ricerca, in particolare, un o una laureato/a in Giurisprudenza che, tra il resto:

abbia ottenuto il titolo con votazione minima pari a 105 su 110; abbia maturato minimo due anni di esperienza in ambito legale; dimostri un‘ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; conosca un’ulteriore lingua straniera (requisito che sarà considerato un plus);

Anche l’abilitazione all’esercizio della professione forense ed il possesso di titoli formativi specialistici (MBA, PhD, Master di II livello) saranno considerati un plus.

Per conoscere ulteriori requisiti ed ottenere maggiori informazioni, si rimanda al sito ufficiale dell’Enel.

Offerte lavoro Catania: Nike

Infine l’azienda Nike cerca personale, in particolare un Nike Store Coach per un punto vendita di Catania. In questo caso ai candidati vengono richiesti:

Laurea di primo livello e 3 anni di esperienza nel retail, o 4 anni di esperienza nel retail in sostituzione della laurea; almeno 1 anno di esperienza direttiva esperienza dimostrabile nella gestione delle vendite al dettaglio, inclusa l’esperienza di formazione e sviluppo del personale; capacità di comunicare in lingua inglese; capacità di utilizzare i sistemi commerciali retail e Microsoft Office disponibilità a lavorare nei fine settimana, la sera e durante le festività (se necessario).

Anche in questo caso è possibile consultare maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’azienda in questione.