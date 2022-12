Lavoro Catania: Primark, Foot Locker e Leroy Merlin assumono

Lavoro Catania: si ricercano diverse figure per le aziende Primark, Foot Locker e Leroy Merlin.

Lavoro Catania: nuove offerte di lavoro per Catania presso Primark, Leroy Merlin e Foot Locker. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

Lavoro Catania: Primark

L’azienda irlandese Primark, che ha aperto al pubblico nel catanese proprio lo scorso anno nel periodo natalizio, ad oggi cerca alcune figure da inserire nel proprio team. Nello specifico, si ricercano figure per Team Manager con contratto a tempo indeterminato, full time, Store Manager Sud Italia con contratto a tempo indeterminato, full time, Department Manager, con contratto a tempo indeterminato, full time e in fine Addetto/a alle vendite con contratto a tempo determinato, part-time.

I requisiti richiesti per tutte le opportunità di lavoro sono: capacità di lavorare in team, voglia di crescita nell’azienda, problem solving, saper interagire con il pubblico. La propria candidatura può essere inviata direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

L’azienda statunitense Foot Locker, è alla ricerca di personale per questo 2023. La posizione riguarda Catania, in Via Etnea ed è per Addetto/a alla vendite. Tra i principali requisiti richiesti abbiamo: la capacità di stimolare le vendite, di offrire un’esperienza fantastica ai clienti e di soddisfare le aspettative operative, e la capacità di concentrazione su obiettivi di produttività e personali.

La propria candidatura può essere inviata direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.

Lavoro Catania: Leroy Merlin

L’azienda francese Leroy Merlin, ricerca personale, sul territorio catanese. Tra le posizioni più richieste abbiamo quelle di Artigiani professionisti, Architetti e consiglieri di vendita per un periodo stagionale.

Per i consiglieri di vendita stagionale tra i principali requisiti richiesti abbiamo, passione per il prodotto, orientamento al risultato, networking, dinamicità e proattività, capacità comunicative, leadership collaborativa e situazionale, pianificazione e organizzazione. Con un contratto di 7 giorni su 7, con orario continuativo dalle ore 07:00 alle ore 20:30.

La propria candidatura può essere inviata direttamente sul sito ufficiale dell’azienda.