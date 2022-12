Servizio Civile Universale 2023: pubblicato nuovo bando

Servizio Civile 2023: pubblicato nuovo bando per 71.550 nuovi operatori. Ecco tutte le info utili a riguardo.

Pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale finalizzato a selezionare 71.550 operatori volontari per progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 in Italia e all’estero. L’opportunità è rivolta a giovani tra i 18 e 28 anni ed è previsto rimborso con un assegno mensile pari a 444,30 Euro.

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro il 10 febbraio 2023.

Servizio civile universale 2023

Il bando per il Servizio Civile Universale 2023 regolamenta la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in 3.181 progetti.

Nello specifico, i giovani volontari saranno avviati in servizio secondo la seguente ripartizione di posti e progetti. Gli elenchi di tutti i progetti sono disponibili nei corrispondenti allegati:

70.358 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.989 progetti, afferenti a 530 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia;

1.192 operatori volontari saranno avviati in servizio in 192 progetti, afferenti a 37 programmi di intervento, da realizzarsi all’estero.

I requisiti

I candidati al Servizio Civile Universale 2023 devono possedere i requisiti indicati nel bando e che riportiamo di seguito:

cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 28° anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Selezioni

I volontari saranno selezionati dall’ente titolare del progetto prescelto mediante la valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari. In seguito è previsto un colloquio.

Domanda

Gli interessati al percorso di Servizio Civile Universale possono inviare la propria candidatura direttamente all’ente titolare del progetto che hanno scelto entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023 esclusivamente con modalità telematica tramite questa piattaforma digitale.

I cittadini italiani, residenti in Italia o all’estero, possono accedere alla piattaforma esclusivamente con SPID, mentre i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se privi di SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.