Concorsi Sicilia, gli ospedali cercano personale: le posizioni disponibili

Concorsi Sicilia, nuove opportunità lavorative in arrivo: le aziende ospedaliere di Catania, Palermo e Messina hanno indetto dei nuovi concorsi.

Concorsi Sicilia, sono diverse le nuove opportunità di lavoro per chi vuole lavorare presso alcuni ospedali dell’Isola. Questi concorsi sono per chi vuole cimentarsi in una professione ospedaliera, ma per farlo dovrà affronatare varie prove, esami e avere delle qualifiche specifiche. Ecco di seguito tutte le informazioni su questi concorsi Sicilia.

Concorsi Sicilia: il Giaccone di Palermo cerca personale

L’azienda ospedaliera universitaria di Palermo, ovvero il Giaccone, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di un ruolo nella direzione dell’UOC delle professioni sanitarie e infermieristiche e ostetriche. La presentazione delle domande di partecipazione al concorso deve essere fatta entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione dall’avviso presente sulla Gazzetta Ufficiale.

Per saperne di più sulle modalità d’esame, sulle prove e sui requisiti specifici richiesti, è già possibile visualizzare il bando sul sito del policlinico di Palermo.

Concorsi Sicilia: il San Marco di Catania assume

Anche l’azienda ospedaliera San Marco di Catania assume. Infatti è stato indetto un concorso pubblico con lo scopo di coprire due posizioni di C.P.S. igienista dentale di categoria D. Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso l’utilizzo dell’applicazione informatica disponibile sul sito dell’azienda ospedaliera stessa.

Inoltre si ricorda che la domanda deve essere inviata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione dall’avviso della Gazzetta Ufficiale, per saperne di più sulle modalità d’assunzione, sulle eventuali prove e sui requisiti è possibile scaricare il bando dal sito dell’azienda ospedaliera stessa.

Concorsi Sicilia: il Gaetano Martino di Messina assume

L’azienda ospedaliera Gaetano Martino assume e ha indetto un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami per reclutare a tempo pieno e indeterminato due dirigenti medici per la disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.

Anche in questo caso le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello dalla data di pubblicazione dall’avviso della Gazzetta Ufficiale. Inoltre si ricorda che se il termine di presentazione delle domande coincida con un festivo, il termine scalerà al primo giorno feriale.