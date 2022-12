Meteo Sicilia, ancora alte temperature sull’Isola: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia, il tempo rimane stabile per l'Isola con picchi di temperature insolite per il mese di dicembre: ecco di seguito le previsioni meteo per il fine settimana pre-natalizio.

Meteo Sicilia: l’Isola si avvia ad affrontare delle temperature non tipiche nel mese di dicembre, ad esempio nella giornata di oggi le temperature toccheranno vari picchi di alte temperature per la stagione. A Catania sono previste temperature sui 24 gradi, a Siracusa addirittura è prevista una massima di 25 gradi mentre a Palermo è prevista una massima di 23 gradi. Ecco quali sono le previsioni del fine settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni di sabato 17

Giorno 17 è previsto bel tempo e cielo sereno su tutta l’Isola, con temperature piuttosto gradevoli. A Catania è prevista una minima di 14 gradi e una massima di 22 gradi, mentre la città più “fredda” dell’Isola sarà Enna dov’è prevista una minima di 6 gradi ed una massima di 14 gradi. Previsto bel tempo anche a Messina e a Palermo, nel palermitano è prevista una giornata poco nuvolosa con temperature che oscillano tra i 15 e i 19 gradi mentre nel messinese è prevista una massima di 20 gradi.

Anche a Agrigento e a Siracusa è previsto bel tempo: nel siracusano è prevista una minima di 12 gradi ed una massima di 22 gradi, mentre ad Agrigento le temperature oscilleranno tra i 12 e i 19 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 18

La situazione meteo rimarrà stabile anche nella giornata di domenica: a Trapani è previsto cielo sereno la temperatura massima prevista è di 17 gradi, anche a Catania è previsto bel tempo ed è prevista una massima di 19 gradi così come a Messina, Agrigento e Siracusa.

La città più fredda rimane Enna, dov’è prevista una minima di 4 gradi e una massima di 13 gradi. Tempo sereno anche a Ragusa dov’è prevista una minima di 9 gradi ed una massima di 19 gradi.

Temperature stabili anche a Palermo, dove la minima registrata si aggira intorno ai 14 gradi mentre la massima sui 18 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni di lunedì 19

Neanche con l’arrivo della prossima settimana le temperature varieranno: infatti giorno 19 è previsto cielo sereno su tutta l’Isola, a Palermo è prevista una temperatura minima di 12 gradi e una massima di 16 gradi, mentre a Catania è prevista una minima sempre di 12 gradi ma una massima di 18 gradi.

La città più fredda rimane Enna, con una minima di 3 gradi ed una massima di 12 gradi, ma anche a Caltanissetta è prevista una minima piuttosto bassa ovvero 5 gradi e una massima di 14 gradi. Cielo sereno a Trapani con una massima di 16 gradi, invece si segnalano nubi sparse a Messina anche se le temperature restano gradevoli: è prevista infatti una minima di 14 gradi e una massima di 18 gradi.