Mini servizio militare volontario con punti per maturità e laurea: la proposta

In arrivo mini servizio militare volontario in cambio di punti per la maturità e per la laurea: ecco di cosa si tratta.

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato che ha preparato un disegno legge per mini naja, si tratterebbe di un servizio militare ridotto di 40 giorni. “A fronte di questa partecipazione prevediamo una serie di incentivi – spiega La Russa -, come punti per la maturità o per la laurea e punteggio aggiuntivo per i concorsi pubblici”.

Nello specifico si tratterebbe di un ritorno all’antica per il Presidente del Senato, che già nel 2008, da Ministro della Difesa, aveva previsto, sempre su base volontaria, dei mini stage estivi all’interno delle caserme per i giovani tra i 18 e i 25 anni su base volontaria.