Pubblicate le graduatorie per l'accesso al bonus psicologo. Di seguito la guida per i pazienti e i professionisti e come funziona il codice univoco.

La graduatoria con i beneficiari del bonus psicologo sono state pubblicate. I beneficiari avranno a disposizione 180 giorni di tempo per usufruire del contributo per le sessioni di psicoterapia. Tuttavia, il codice ricevuto sarà valido fino al 7 giugno 2023. Ecco tutte le info.

Bonus psicologo

L’Inps tramite messaggio ha informati tutti i beneficiari del contributo e ha reso note anche le modalità di fruizione di quest’ultimo. Il codice fornisce un resoconto della cifra utilizzata e di quella ancora a disposizione. È accessibile dal sito dell’Istituto, cercando il servizio “Contributo sessioni di psicoterapia” e accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE, CNS.

Come funziona il codice univoco

La graduatoria è stata pubblicata sul sito Inps e dunque se ne può prendere atto vedendo anche la somma che è stata riconosciuta, ovvero 600 euro e il codice univoco di ogni richiedente.

Si tratta del codice assegnato a ciascun beneficiario per la fruizione della sedute di psicoterapia presso gli studi dei professionisti aderenti all’iniziativa e iscritti regolarmente nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi. Il codice va comunicato al professionista in fase di prenotazione delle sedute.

Il servizio è disponibile cercando nella barra di ricerca del sito INPS “Contributo sessioni di psicoterapia” e accedendo con credenziali SPID, CIE, CNS.

Dalla schermata con l’esito della domanda per il bonus psicologo, selezionando il pulsante “Visualizza” si può accedere ai dati di dettaglio.

Qui è possibile visualizzare scheda “Sedute”, in cui è riportato il codice univoco associato alla domanda e il relativo importo con il dettaglio delle somme prenotate e già utilizzate. In questa sezione è possibile gestire le varie sedute di psicoterapia.

Come scegliere il professionista

Nella scheda “Lista professionista” è possibile visualizzare l’elenco degli psicoterapeuti aderenti all’iniziativa su tutto il territorio nazionale e selezionare quello con cui effettuare le sessioni. È possibile anche scegliere professionisti diversi per le sedute del percorso.

Nella sezione “Sedute” è presente il resoconto delle sessioni prenotate e confermate e dell’importo assegnato.

Come funziona il codice univoco per i professionisti

Anche i professionisti dovranno accedere al sito Inps con le credenziali per inserire o modificate i metodi di pagamento per le prestazioni effettuate. Dal “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” per i cittadini, è possibile accedere alle funzionalità dedicate ai professionisti, cliccando sulla voce “Cambia profilo”.

Al primo accesso alla Home page effettuato con il profilo del professionista, la procedura chiederà di inserire le coordinate bancarie sulle quali ricevere il pagamento delle sedute di psicoterapia svolte.

La pagina consente di inserire uno o più IBAN. Questo può essere intestato:

al professionista;

ad un Ente o Studio Professionale.

In quest’ultimo caso dovrà essere inserita anche la partita IVA associata.

Quando il paziente comunica il proprio codice univoco, il professionista può prenotare la seduta direttamente dall’home page. Cliccando sul pulsante “Verifica associazione” è possibile controllare la correttezza delle informazioni fornite dal paziente.

Successivamente bisogna inserire negli appositi campi le informazioni di dettaglio della seduta:

data e ora dell’appuntamento;

durata;

importo.

A conferma della prenotazione, le informazioni della seduta si trovano nella pagina di riepilogo, scaricabile in formato pdf come la ricevuta della seduta prenotata.