Rubano attrezzi e un box doccia: furto in un cantiere nel Catanese

I Carabinieri del nucleo di Gravina hanno arrestato un 23enne pregiudicato nei pressi di Catania per furto di attrezzi e un box doccia in un cantiere: il complice è fuggito.

I Carabinieri del nucleo operativo di Gravina di Catania hanno arrestato un pregiudicato catanese di 23 anni per aver commesso un furto e per resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 22 di ieri sera gli operatori del 112 avevano ricevuto una richiesta d’intervento da parte di una società di vigilanza privata, che ha segnalato un furto in un cantiere edile in via Turi Ferro, nei pressi di Sant’Agata Li Battiati.

I carabinieri sono andati subito sul posto e hanno notato la presenza di una Mini Cooper davanti l’ingresso del cantiere e di due uomini che visto l’ora buia hanno tentato la fuga, anche se uno dei due non è riuscito a scappare. Poco dopo, l’arrivo del responsabile del cantiere ha permesso ulteriori controlli da parte dei militari: erano stati rubati vari attrezzi ed un box doccia. La refurtiva è stata ridata al legittimo proprietario, il 23enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto mentre il complice è fuggito.