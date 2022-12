Crolla palazzina nel Catanese: evacuate alcune famiglie

Un edificio abbandonato è crollato nel centro storico di Caltagirone e tre famiglie sono state evacuate: si ipotizza correlazione con il sisma del giorno precedente.

Un edificio abbandonato è crollato nel corso della mattinata odierna nel centro storico di Caltagirone. Il crollo, avvenuto intorno alle cinque di stamattina, sembrerebbe essere collegato al terremoto di ieri sera con epicentro nella zona di Mazzarrone. Tuttavia, si attende la conferma da parte dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per controllare ciò che rimane del palazzo sito in via Corridoio Stella, nel quartiere San Giacomo.

Il crollo dell’immobile, il quale era disabitato, non ha provocato vittime o feriti, anche se rappresenta un pericolo per i palazzi adiacenti. Per questa ragione è stata disposta l’evacuazione di tre famiglie, due delle quali al momento si trovano ospitate a spese del comune in un albergo della città, mentre la terza è andata a cercare ricovero da parenti.

La strada dove è avvenuto il cedimento è attualmente chiusa al traffico, per permettere ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile di svolgere le operazioni di messa in sicurezza, coordinati dal sindaco Fabio Roccuzzo e dall’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Paolo Crispino.