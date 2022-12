Sicilia, annunciato sciopero dei treni: data e orari

Sciopero dei treni in Sicilia previsto per dicembre: i lavoratori delle Ferrovie dello Stato hanno deciso di incrociare le braccia contro la manovra del Governo Meloni.

Il personale Fs ha annunciato per dicembre uno sciopero in Sicilia. A proclamare la protesta, che si terrà dalle 9 alle 13 del 13 dicembre, sono state le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti. Lo scopo dello sciopero è quello di colpire la manovra del governo Meloni.

Di seguito le dichiarazioni dei due sindacati: “Una manovra asfittica e deludente che colpisce le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati, i precari e i giovani del nostro paese. UIL e CGIL insieme per dare voce alle classi più deboli, ai ceti meno abbienti e ai lavoratori sempre più dimenticati“.

Si aggiungono le dichiarazioni del segretario generale di Uiltrasporti, Agatino Falanga: “La legge di bilancio è iniqua, non va nella direzione giusta, perché non difende il reddito dei lavoratori, lavoratrici e pensionati. L’inflazione è al 9%, il carrello della spesa è sempre più costoso. Così molte famiglie non ce la fanno a fine mese. Mancano le politiche attive per il lavoro e per i giovani, Bisogna invertire la tendenza sulla disoccupazione e fare in modo che la Sicilia sia al pari delle altre regioni”.