Case a 1 euro in Sicilia: parte la vendita in provincia di Siracusa

Ancora case in vendita a 1 euro in Sicilia. Adesso è il momento di un piccolo paese in provincia di Siracusa. Ecco di quale si tratta e come partecipare all'iniziativa.

Il comune di Floridia ha deciso di mettere in vendita alcune delle sue case a prezzi stracciati, così tanto stracciati da diventare simbolico, dal momento che il prezzo partirà da 1 euro. L’idea era stata inizialmente portata avanti da un altro paese siciliano, precisamente Salemi. L’iniziativa servirà a fermare lo spopolamento attrarre investimenti, nuove famiglie e turisti, e soprattutto permette di ripopolare centri storici e case che altrimenti andrebbero a diventare cadenti e dunque inutilizzate.

Floridia è immersa in una delle zone più belle della nostra isola, situata a pochi chilometri dal mare e a pochissimi minuti dal centro di Siracusa, una delle più belle città della nostra regione ma anche del meridione. Inoltre, sono tantissime i luoghi d’attrazione da poter visitare: troviamo la Chiesa Madre, il Museo della civiltà contadina Iblea, il Palazzo Comunale e la Biblioteca Comunale. Per comprare casa a Floridia basterà andare sul sito del comune in cui verranno illustrati tutti i dettagli utili e si può decidere, attraverso una spesa minima, di diventare proprietari di una casa.