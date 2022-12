Concorso Guardia di Finanza 2022: bando per 1410 allievi finanzieri

Concorso Guardia di Finanza 2022: il nuovo bando indetto prevede l'assunzione di 1410 reclute tra contingente ordinario e contingente di mare.

Concorso Guardia di Finanza 2022: per tutti coloro i quali siano interessati ad un posto di lavoro statale, nell’ambito delle Forze armate, è prossimo in scadenza un nuovo bando di selezione pubblica che prevede la recluta di ben 1410 allievi finanzieri, ripartiti in contingente ordinario e contingente di mare. Ma vediamo, nello specifico, come fare domanda, nonché tutte le informazioni utili in merito a requisiti, procedura selettiva e scadenza.

Concorso Guardia di Finanza 2022: requisiti

Per poter accedere al bando pubblico recentemente indetto è condizione necessaria essere in possesso di un diploma di maturità che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea.

Ecco quali sono i requisiti generali per poter procedere con l’inoltro della domanda:

aver compiuto il 18° anno di età;

non aver superato i 26 anni di età, se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze armate;

non aver superato i 24 anni di età, se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani.

Per tutti gli altri parametri necessari a concorrere per il nuovo Concorso Guardia di Finanza 2022 si rimanda al bando online.

Contingente ordinario: 1170 posti

Come già anticipato, la selezione è volta all’assunzione di 1410 reclute i cui posti disponibili sono bipartiti in due macro-categorie: contingente ordinario e contingente di mare.

Per quanto riguarda il contingente ordinario, ecco a chi sono destinati i posti disponibili:

Volontari in ferma prefissata delle Forze armate (693 posti) ;

(693 posti) Cittadini italiani da avviare per la specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego, A.T.P.I. (180 posti);

(180 posti); Cittadini italiani non specializzati (297 posti).

Contingente di mare: 24o posti

Per quanto concerne, invece, l numero dei posti occupabili per la categoria del contingente di mare è inferiore e così ripartita.

Per i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, si prevedono:

Specializzazione “Nocchiere” (56 posti);

(56 posti); Specializzazione “Motorista navale” (84 posti);

(84 posti); Specializzazione “Operatore di sistema” (28 posti).

Per tutti gli altri cittadini italiani:

Specializzazione “Nocchiere” (24 posti);

(24 posti); Specializzazione “Motorista navale” (36 posti);

(36 posti); Specializzazione “Operatore di sistema” (12 posti).

Concorso Guardia di Finanza 2022: procedura selettiva

Come ogni bando di selezione pubblica, quello per entrare a far parte della Guardia di Finanza prevede una procedura selettiva così articolata:

Prova scritta di preselezione (questionario a risposta multipla di cultura generale);

(questionario a risposta multipla di cultura generale); Prove di efficienza fisica ;

; Accertamento idoneità psico-fisica ;

; Accertamento idoneità attitudinale ;

; Accertamento idoneità al servizio “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;

Valutazione dei titoli.

Il documento specifica, inoltre, che non sarà prevista la pubblicazione di una banca dati.

Domanda e scadenza

La domanda di partecipazione al Concorso Guardia di Finanza 2022 deve essere compilata esclusivamente online all’apposito sito, autenticandosi tramite SPID, entro e non oltre le ore 12:00 del 2 gennaio 2023.