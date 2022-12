Lavoro Sicilia, da Eurospin a McDonald’s: le offerte attive

Lavoro Sicilia: nuove offerte attendono gli interessati. Eurospin, McDonald's e Morellato cercano personale in diverse zone dell'Isola: le opportunità.

Lavoro Sicilia: diverse aziende cercano nuovo personale in Sicilia. Tra queste Eurospin, Morellato e McDonald’s. Di seguito alcune allettanti offerte.

Lavoro Sicilia: Eurospin assume

Eurospin, azienda italiana della grande distribuzione, cerca personale in Sicilia per accrescere il proprio team.

Nello specifico si ricerca per i punti vendita di Enna, addetti al reparto di macelleria. La persona selezionata si occuperà di:

taglio e del lavoro delle carni attenendosi alle procedure HACCP per la corretta conservazione del prodotto;

confezionamento;

predisposizione della merce al banco garantendo la catena del freddo e la corretta tenuta del layout merceologico;

pulizia e sanificazione delle attrezzature.

Ai candidati vengono richiesti i seguenti requisiti:

esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o aziende alimentari;

buona conoscenza delle tipologie di carne e dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti di lavoro;

disponibilità lavorativa su turni e festivi e residenza in zona limitrofa.

Per ulteriori informazioni su questa offerta lavorativa si rimanda al sito ufficiale Eurospin.

Palermo: McDonald’s assume

Anche McDonald’s ha reso pubbliche nuove offerte di lavoro. Si ricerca, in particolare, per i ristoranti di Palermo un Addetto Ristorazione​-​Crew, a cui offrire un impiego part-time. Il soggetto selezionato verrà impiegato tanto in cucina quanto in sala ristorante.

Di seguito i requisiti richiesti:

ottime doti relazionali;​

diploma di scuola media superiore ;

; ​orientamento al lavoro di squadra;

flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Gli interessati sono tenuti a candidarsi entro e non oltre il 18 dicembre 2022. Per conoscere ulteriori informazioni, si rimanda anche in questo caso al sito aziendale.

Offerte lavoro Catania: Morellato cerca personale

Sul portale Indeed è, infine, presente una nuova offerta lavorativa “firmata” Morellato. L’azienda cerca nuovo personale da assumere presso il punto vendita del Centro Commerciale “Katanè”, a Gravina di Catania.

Si cerca, nello specifico, uno Store Manager che deve occuparsi, tra il resto, di:

coordinare e supportare le attività commerciali ed organizzative quotidiane in conformità con le esigenze aziendali; formare e motivare il personale, orientandolo al raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attività di vendita assistita; garantire la tenuta dello store e l’applicazione dei criteri di visual definiti dalla sede centrale; gestire il magazzino e la movimentazione dello stock, le operazioni inventariali e la tutela del patrimonio aziendale.

Ai candidati vengono richiesti: