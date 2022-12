Capitale della cultura: due città siciliane in classifica

Tra le città candidate a capitale della cultura ci sono anche due città siciliane. Ecco, nello specifico quali sono le città in classifica.

Nella capitale della cultura ci sono anche due città siciliane in classifica. Infatti, il Ministero della Cultura ha annunciato che i 10 progetti finalisti da cui poi scegliere la capitale italiana della cultura 2025 saranno selezionati il prossimo 1° febbraio 2023. Le convocazioni per le audizioni saranno rese note entro il 22 marzo 2023.

Tra le 15 candidature ci saono anche due città siciliane: Agrigento e Enna. Le altre città in classifica sono Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Reggio Calabria, Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Otranto (Lecce), Peccioli (Pisa), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone), Spoleto (Perugia) e Sulmona (L’Aquila).

La città vincitrice, grazie anche al contributo di un milione di euro messo in palio, potrà mettere in mostra, per un anno, “i propri caratteri originali – conclude la nota- e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità”.