Sottrazione di minori, arrestato latitante all’Aeroporto di Catania

Latitante dal 2013, è ora stato arrestato. I dettagli.

Nella giornata di ieri, un marocchino di 39 anni, latitante da ben 9 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato al suo arrivo in aereo da Casablanca presso l’Aeroporto di Catania in quanto deve espiare una pena di due anni di reclusione per il reato di sottrazione di minori.

Nei confronti dell’uomo era stato revocato un decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: provvedimento, questo, che era stato ripristinato.

L’uomo, latitante dal 2013, sperava di poter riuscire a superare i controlli, ma gli agenti di Polizia di Frontiera, insospettiti anche dal suo atteggiamento, lo hanno identificato ed arrestato. Il 39enne è stato condotto al Carcere di Piazza Lanza.