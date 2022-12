Catania, completati i lavori al sottopasso di via Sant’Euplio [FOTO]

Sono stati completati i lavori di restyling che hanno coinvolto il sottopasso di via Sant'Euplio, il quale è stato riconsegnato alla città nella sua nuova veste.

Completati i lavori di restyling del sottopasso di via Sant’Euplio a Catania, riconsegnato alla città con un nuovo look, in seguito ai lavori di riqualificazione disposti dal Comune per ridare vita a un sito continuamente esposto al vandalismo degli incivili.

Nello specifico, i lavori hanno riguardato il ripristino delle pareti di circa cinquanta metri danneggiati del tratto di via Sant’Euplio, tenuto conto che le ultime cure al manufatto risalivano a oltre un decennio addietro.

I fondi stanziati, circa 40 mila euro, prelevati dalla tassa di soggiorno, la cui gestione per conto del Comune è affidata al capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, sono stati impiegati per restituire eleganza e decoro al sottopasso della Villa del Cigno, anche grazie alla nuova illuminazione a Led di tutta l’area.

Gli interventi delle maestranze coordinati dalle Manutenzioni Comunali diretti da Salvo Leonardi, hanno riguardato il rifacimento delle contro pareti murarie, il recupero e la tinteggiatura degli spazi esterni con l’utilizzo di ponteggi per ripristinare e riqualificare con maggiore incisività gli spazi espositivi, eliminando anche le tante deturpazioni causate da atti di vandalismo e anonimi writers.