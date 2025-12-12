AMTS, spostato il capolinea di Piazza della Borsa: cambia la viabilità per i lavori della metro. A Catania arrivano nuove modifiche alla viabilità cittadina a causa dei lavori per l’ampliamento della metropolitana.

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta ha infatti comunicato uno spostamento temporaneo del capolinea di Piazza della Borsa, un punto nevralgico per chi ogni giorno utilizza il trasporto pubblico. Una variazione che, pur non essendo drastica, richiede attenzione da parte degli utenti per evitare disagi e disorientamento nelle prossime settimane.

Spostamento temporaneo del capolinea: ecco cosa cambia per gli utenti

Dal 11 dicembre 2025 e fino al 31 maggio 2026, il capolinea degli autobus AMTS di Piazza della Borsa non sarà più collocato nel punto abituale, ma verrà spostato pochi metri più avanti, in via Sant’Euplio, lato sud. La modifica si rende necessaria per consentire a FCE di proseguire i lavori dedicati all’ampliamento della rete metropolitana, un intervento che mira a migliorare la mobilità cittadina e potenziare i collegamenti rapidi tra i diversi quartieri.

Sebbene lo spostamento sia di poche decine di metri, la variazione interessa una delle aree più trafficate e utilizzate dagli utenti del trasporto pubblico cittadino. Per molti pendolari e studenti abituati a salire e scendere proprio in Piazza della Borsa, sarà necessario prendere confidenza con la nuova collocazione provvisoria.

Invito alla prudenza e attenzione alla segnaletica stradale

AMTS invita tutti i cittadini a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea installata in zona, fondamentale per orientarsi nei nuovi percorsi e riconoscere correttamente il punto di fermata. La società ha inoltre rinnovato le sue scuse per i possibili disagi, sottolineando però l’importanza dei lavori FCE, destinati a portare benefici significativi alla mobilità catanese una volta completati.

Il trasferimento temporaneo del capolinea rappresenta dunque un piccolo sacrificio momentaneo, finalizzato a favorire un progetto infrastrutturale più ampio e ambizioso per la città.