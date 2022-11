Svolta dell’UE: si potrà usare la connessione dati 5G in aereo

Svolta dell'UE: dal 2023 si potrà usare la connessione dati 5G in aereo. Ecco le ultime notizie a riguardo.

Svolta sugli aerei di linea europei: la commissione ha stabilito che si potrà usare la connessione dati 5G, superveloce e ad alta qualità. Lo ha deciso la Commissione europea aggiornando la decisione di esecuzione sullo spettro per le comunicazioni mobili a bordo degli aeromobili, designando determinate frequenze per la tecnologia 5G in volo, che si affiancherà dunque alle precedenti generazioni di tecnologia mobile offerte dalle compagnie aeree.

Per gli utenti che dispongono della connessione 5G, dunque, non sarà necessario impostare la modalità aereo una volta saliti sul velivolo. “Il 5G consentirà servizi innovativi per le persone e opportunità di crescita per le imprese europee” – ha sottolineato in una nota il commissario per il Mercato interno Thierry Breton.