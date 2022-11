Maltempo Sicilia: tromba d’aria scoperchia stabile nel Catanese

Il maltempo si abbatte su tutta la Sicilia: nel Catanese, a causa del forte vento, sono stati rilevati diversi danni. In un comune, è stata sfiorata la tragedia.

La Sicilia si risveglia in allerta meteo “gialla”, reduce da una giornata, quella di ieri, caratterizzata da un forte maltempo diffuso su tutta l’Isola, caratterizzato da fortissime raffiche di vento che, durante tutta la giornata, hanno anche costretto più aeromobili in arrivo a deviare verso altri aeroporti.

Spostandosi in particolare sulla Sicilia orientale, è stato possibile notare come la giornata sia stata caratterizzata da un forte vento, che ha causato diversi danni: come conseguenza, sono state moltissime le chiamate di soccorso giunte ai vigili del fuoco, specialmente nella zona del Catanese.

In questa zona, tra i danni causati dal forte vento, alcuni hanno seriamente messo a rischio i cittadini di alcuni comuni: si pensi a Riposto dove si è sfiorata la tragedia nel momento in cui una violenta tromba d’aria ha fatto la sua comparsa passando proprio sul centro cittadino. Conseguentemente, in Via Cavour è stato scoperchiato uno stabile, ricadendo nella strada sottostante: fortunatamente, sebbene diverse auto in sosta siano state danneggiate, non è stato rilevato alcun ferito, poiché le auto in transito sono riuscite ad evitare la massa di detriti in caduta libera.

Ma non sono stati gli unici danni rilevati. Nel comune vicino di Giarre, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti più volte, rispondendo a diverse chiamate d’aiuto: tra i danni più rilevanti vanno menzionati un semaforo pericolante, una macchina seppellita da una pianta grassa, diversi oggetti penzolanti dai palazzi, quali un pannello multistrato e una tenda veneziana.

Tragedia sfiorata, infine, anche sulla trafficatissima autostrada A18, nel tratto compreso tra Fiumefreddo e Calatabiano: a causa del fortissimo vento, un albero è stato sradicato, finendo sull’autostrada sottostante. Tre auto di passaggio proprio in quel momento sono state colpite in pieno, ma la tragedia è stata fortunatamente sfiorata: i conducenti sono rimasti lievemente feriti, e il personale sanitario è intervenuto nell’immediato, dando loro soccorso in loco.