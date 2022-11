Incidente in A18 direzione Catania: traffico in tilt e lunghe code

Un incidente è stato segnalato sulla A18/E45 in direzione Catania: si registrano lunghe code e traffico in tilt su tratto di strada interessato dal sinistro.

Traffico in tilt e lunghe code sulla A18/E45 in direzione Catania all’altezza del casello di Acireale. Il motivo della coda di auto è un incidente che si sarebbe verificato attorno alle ore 8 di questa mattina. Si registrano rallentamenti e circa 5 km di coda nel tratto stradale interessato come segnalato dall’app Google Maps.

Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori ma non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente.

In aggiornamento…