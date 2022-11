“L’Albero italiano 2022” è in Sicilia: dove si trova e qual è

Si trova in Sicilia "l'Albero italiano 2022", vincitore del concorso promosso da Giant Trees Foundation e prossimo rappresentante dell'Italia allo stesso contest europeo.

A vincere il premio “Albero italiano dell’anno 2022”, concorso promosso da Giant Trees Foundation, è il grande Ficus dell’Orto Botanico di Palermo. L’albero ha ottenuto quasi 42mila voti, vincendo la sfida tra i quattro più importanti Orti Botanici Italiani e i loro alberi più rappresentativi.

Il Ficus possiede la chioma più grande d’Europa, che copre una superficie di 2900 metri quadrati. Il perimetro dei suoi fusti misura ben 45 metri e la sua età è di 173 anni. Rappresenta, inoltre, il capostipite dei grandi Ficus presenti nei giardini del capoluogo siciliano, della Sicilia e dell’Italia meridionale.

Ma non è finita qui. Il Ficus palermitano rappresenterà l’Italia al contest europeo come albero più affascinante e ricco di storia del nostro patrimonio arboreo e sfiderà gli altri vincitori delle 18 nazioni partecipanti al concorso. Un risultato importante e che dimostra il prestigio dell’Orto Botanico del capoluogo siciliano, come si legge dalle dichiarazioni di Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico e Paolo Inglese, direttore del Sistema Museale dell’Ateneo di Palermo: “Siamo orgogliosi di questo risultato, che dimostra l’affetto e la considerazione di una grande comunità di appassionati, di cittadini, nei confronti del nostro Orto Botanico e del nostro grande albero, che da sempre ne è l’ambasciatore più importante”.