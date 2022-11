Zerocalcare, annunciata nuova serie su Netflix: titolo e quando uscirà

Su Netflix sarà disponibile una nuova serie firmata "Zerocalcare": emersi i primi dettagli.

Arriva un annuncio attesissimo dai più: Zerocalcare, celebre fumettista italiano, sta realizzando una nuova serie per Netflix. Dopo il successo riscosso da Strappare lungo i bordi, arriva Questo mondo non mi renderà cattivo: non il sequel della prima serie ma un progetto originale, con al centro una nuova storia.

La conferma arriva dallo stesso Zerocalcare, che ha precisato che anche per questa nuova serie Valerio Mastandrea presterà la propria voce all’Armadillo.

La nuova serie dovrebbe contare 6 episodi da circa trenta minuti ciascuno e affrontare in maniera ancora più approfondita temi cari al fumettista che l’ha scritta e diretta. La produzione è affidata a Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing.

Questo mondo non mi renderà cattivo: quando disponibile?

Secondo quanto indicato all’interno di un comunicato ufficiale Netflix, la nuova serie uscirà sulla nota piattaforma di streaming nel 2023.