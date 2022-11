Catania, in auto dosi di marijuana per un valore di 100mila euro: arrestato 47enne

Arrestato 47enne a Catania: nella sua auto, i Carabinieri hanno rinvenuto marijuana per un valore di circa 100mila euro. La ricostruzione dei militari che hanno condotto le indagini.

A Catania, i Carabinieri della Squadra mobile Lupi del nucleo hanno arrestato un uomo per spaccio di droga. Il 47enne, con alle spalle precedenti in ambito di stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato colto in flagranza di reato, mentre si trovava a bordo di una Peugeot 207 appostata in una strada isolata nel quartiere catanese di Picanello.

In particolare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato sui sedili posteriori dell’auto ben undici sacchi neri in cellophane contenenti 11 chilogrammi di marijuana. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la droga avrebbe consentito al pusher di formulare circa 20.000 dosi, con un guadagno complessivo che si aggira intorno ai 100.000 euro.

L’uomo è stato dunque posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.