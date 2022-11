Catania, “ordini” al telefono e consegna rapida: arrestato pusher

Il 22enne è stato beccato durante un passaggio di mano nei pressi di Picanello, il ragazzo aveva addosso ben 8 dosi di marijuana.

I carabinieri del comando provinciale di Catania, noti come “Lupi“, hanno arrestato un 22enne in possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I “Lupi” hanno seguito e monitorato il pregiudicato 22enne, osservando in maniera particolare i suoi movimenti a Picanello che li hanno condotti direttamente in via Regina Bianca, proprio in questa via i militari hanno beccato il 22enne effettuare il passaggio droga-denaro, i militari sono intervenuti subito ed hanno bloccato i due.

L’acquirente ha consegnato immediatamente ai militari le due dosi di marijuana appena vendute dal pusher, quest’ultimo è stato perquisito ed aveva addosso ben 8 dosi di marijuana. Il 22enne aveva ancora in mano i 20 euro della transazione, oltre che altri 290 euro in tasca tutto denaro che viene dalla sua attività di spaccio. Secondo le indagini, il pusher tramite un servizio di messaggistica sul suo cellulare riceveva le prenotazioni di droga, e concordava con i suoi clienti degli appuntamenti per la consegna.

Il 22enne è stato messo a disposizione da parte dell’Autorità Giudiziaria, il suo acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura locale.