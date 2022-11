“Un premio per chi si laurea con 110 e lode”: la proposta del Ministro della Cultura

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, punterebbe a premiare quanti si laureano con il massimo dei voti: le dichiarazioni.

Durante un evento tenutosi a Napoli, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha lanciato una proposta: premiare tutti quegli studenti che conseguono il titolo di laurea con votazione pari a 110 e lode.

Più in generale il Ministro ha dichiarato che “chi è più bravo, chi si è allenato meglio, è giusto che abbia un riconoscimento maggiore rispetto agli altri da parte dello Stato”.

Successivamente entrato nel merito della questione.

“Io sto studiando ad esempio un meccanismo premiale per i ragazzi che si laureano con 110 e lode – ha aggiunto il Ministro Sangiuliano – . Laurearsi in Ingegneria o in Medicina con 110 e lode non è cosa da poco, significa trascorrere intere giornate sui libri. Il progresso della nostra società deve avvenire tramite la cultura”.