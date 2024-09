Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha rassegnato le dimissioni, dopo essere stato al centro di una controversia politica che coinvolgeva Maria Rosaria Boccia. La vicenda ha avuto inizio il 26 agosto, quando Boccia ha pubblicato sui suoi canali social un post in cui ringraziava il ministro per averla nominata “Consigliera del Ministro per i Grandi Eventi”. Il ministero della Cultura ha inizialmente smentito tale nomina, ma da quel momento è scoppiata una polemica che ha coinvolto Boccia, il ministro e i suoi collaboratori.

Boccia ha continuato per giorni a pubblicare sui social documenti, foto, video e registrazioni, che mettevano in evidenza la sua collaborazione con Sangiuliano e lo staff del ministero, in contrasto con le smentite ufficiali. Tra i documenti pubblicati c’erano informazioni riservate, tra cui dettagli relativi alla visita agli scavi di Pompei dei ministri della Cultura del G7, prevista per il 20 settembre.

Il 2 settembre è intervenuta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, esprimendo fiducia nella versione di Sangiuliano, il quale aveva assicurato che non erano stati spesi fondi pubblici per Boccia e che quest’ultima non aveva avuto accesso a documenti riservati. Tuttavia, Boccia ha continuato a pubblicare contenuti che mettevano in dubbio queste dichiarazioni, aumentando la pressione sul ministro.

Il giorno successivo, il 3 settembre, Meloni ha convocato Sangiuliano a Palazzo Chigi per chiedere ulteriori spiegazioni. Durante un colloquio di circa un’ora e mezza, il ministro ha ribadito la sua posizione e ha nuovamente affermato che non erano stati spesi soldi pubblici per Boccia. Ha poi confermato la sua versione in una lunga intervista al Tg1, durante la quale ha ammesso di aver avuto una relazione personale con Boccia, nonostante sia sposato.

Oggi Sangiuliano è stato nuovamente convocato a Palazzo Chigi, dove ha presentato le sue dimissioni con una lettera in cui ha espresso amarezza per il clima di odio che lo ha circondato negli ultimi giorni. Nella lettera ha ringraziato Giorgia Meloni per il suo sostegno, ha elencato le iniziative realizzate durante il suo mandato e ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto in procura, senza però fornire ulteriori dettagli.