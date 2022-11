UNICT – Corsi online gratuiti per gli studenti: quali sono e come iscriversi

Gli studenti dell'Università di Catania potranno accedere a sei corsi online gratuiti di alta formazione accademica organizzati dall'accademia digitale per l'innovazione "Smart Export".

L’Università di Catania ha reso noto negli scorsi giorni la possibilità degli studenti dell’ateneo di accedere a dei corsi online gratuiti offerti dall’accademia digitale per l’innovazione “Smart Export”. Di seguito, tutte le informazioni più importanti da sapere, la lista dei corsi e come iscriversi.

UNICT, corsi online gratuiti: l’iniziativa

Come anticipato, i corsi offerti gratuitamente agli studenti universitari dell’ateneo catanese riguardano “Smart Export”, progetto di accademia digitale per l’innovazione che è nato in seguito alla collaborazione tra MAECI, Agenzia ICE e CRUI. Lo scopo dell’iniziativa è quello di stimolare il processo di internazionalizzazione delle micro-piccole e medie imprese italiane.

I corsi saranno erogati da cinque prestigiose business school italiane come la Bologna Business School, Federica Web Learning – Università di Napoli Federico II, Luiss Business School, POLIMI Graduate School of Management e SDA Bocconi School of Management, insieme all’Agenzia ICE.

Smart Export: i corsi

Il contenuto principale dei corsi sarà quello dell’internazionalizzazione e della trasformazione digitale. Inoltre, ciascun percorso prevede il rilascio di un certificato di partecipazione ed è composto da cinque videolezioni accompagnate da materiali di approfondimento, testimonianze aziendali e webinar.

Di seguito i titoli dei corsi:

Business Intelligence e Sviluppo Internazionale nell’Era Post-Covid;

Strutturarsi per la continuità, la crescita e l’internazionalizzazione;

Pratiche e tecniche di internazionalizzazione;

Gestione dell’innovazione e dei processi imprenditoriali;

Trasformazione digitale e gestione del cambiamento – Modulo 1;

Trasformazione digitale e gestione del cambiamento – Modulo 2.

Come iscriversi

Per iscriversi ai corsi online gratuiti e partecipare all’iniziativa, basta seguire la seguente procedura:

Registrarsi alla piattaforma dedicata tramite l’apposito form;

Creare un account cliccando sul link di conferma ricevuto all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione;

Eseguire il test di orientamento che indirizzerà l’utente verso i percorsi formativi più attinenti al proprio profilo.

Si ricorda, che è possibile scegliere tra i percorsi quali seguire, ma che per una formazione a 360 gradi si suggerisce di partecipare a tutti i corsi proposti.