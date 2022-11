Catania, arriva “Bimbinbici”: evento per la mobilità sostenibile

Al via la manifestazione Bimbinbici con l'intento di diffondere la mobilità attiva e sostenibile. Bimbi e ragazzi in primo piano.

L’amministratore comunale apre all’iniziativa Bimbinbici 2022 che si svolgerà domenica prossima, dalle 9 alle 12.30, con annesso raduno in Piazza Università. La lunga pedalata comprende varie strade catanesi per poi concludersi sempre in Piazza Università. La manifestazione ha come intento quello di promuovere la mobilità attiva e sostenibile, quindi di diffondere l’utilizzo della bicicletta.

L’iniziativa, promossa da Fiab Italia e organizzata a livello locale da FIAB Catania MontainBike Sicilia ASD, in collaborazione con UNICEF Sicilia, è rivolto principalmente a ragazzi e bambini. L’evento rappresenta una vera e propria occasione di festa per coloro che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile. L’AMTS metterà a disposizione una serie di mezzi del servizio AmiGO, a titolo gratuito, mentre l’azienda F.C.E. ha aderito alla manifestazione e darà a titolo gratuito ben cento biglietti al servizio metropolitano. Ai primi 100 iscritti verranno offerti gadget e per tutti i presenti, a fine evento, omaggi estratti a sorte, offerti dagli sponsor.