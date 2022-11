Torna la “Domenica al Museo”: i luoghi visitabili gratuitamente a Catania

Torna anche per questo mese l'iniziativa MiC "Domenica al Museo": ma quali saranno i siti visitabili gratuitamente nel Catanese il prossimo 6 novembre?

Mancano due giorni: torna anche per questo mese, il prossimo 6 novembre, la Domenica al Museo; l’iniziativa del Ministero della Cultura nasce con lo scopo di permettere a tutti, turisti e cittadini, di avere l’occasione di conoscere al meglio la propria città d’appartenenza, visitandone i luoghi in maniera del tutto gratuita.

Per quanto riguarda il capoluogo etneo, si avrà accesso gratuito a tutti quei siti appartenenti all’assessorato regionale ai Beni Culturali. Si tratta, in particolare, della chiesa di San Francesco Borgia, situata in via Crociferi e aperta dalle 9:00 alle 13:00, e del Teatro Romano e l’Odeon, ai quali si potrà accedere dall’ingresso presente in viale Vittorio Emanuele 266, dalle 9:00 alle 18:30.

Nel Catanese, inoltre, si avrà la possibilità di visitare altri luoghi della cultura: a Caltagirone, ad esempio, si potrà visitare il Museo Regionale della Ceramica, a Mineo si potrà accedere all’area archeologica di Palikè, infine a Adrano si potranno vedere il Museo di Adrano e le Mura Dionigiane.

Si ricordi, infine, come a Catania altri musei non aderenti all’iniziativa restino comunque aperti la domenica: si pensi, ad esempio, alla Chiesa di San Nicolò l’Arena, il Monastero dei Benedettini, il Castello Ursino e, infine, le chiese di San Giuliano e il monastero di San Benedetto.