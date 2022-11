Stasera in TV: in onda “Amore criminale” e “Femmine contro maschi”

La redazione di LiveUnict propone i titoli più interessanti da guardare stasera in tv per questo giovedì di totale relax in attesa del weekend.

Amore criminale 2023 [Rai 3, ore 21:25]: Il programma ha uno scopo di denuncia sociale nei confronti delle donne vittime di violenza. La redazione del programma accoglie le numerose richieste di aiuto che inviano le donne e le smista presso i vari Centri Antiviolenza situati in ogni regione italiana.

Skyfire [Rai 4, ore 21:20]: Jack Harris, noto uomo d’affari, apre un nuovo lussuoso resort sull’isola di Tianhuo, uno splendido paradiso tropicale il cui panorama è segnato da un vulcano addormentato da tempo. La bellezza del posto attira sin da subito i turisti, ignari del pericolo a cui andranno incontro quando il vulcano si risveglierà.

Transporter: extrime [Italia 1, ore 21:20]: Il figlio di un politico viene rapito, ma in realtà il rapimento è solo per contaggiare il bambino con un virus per poi diffonderlo attraverso il padre.

Femmine contro maschi [Cine 34, ore 21:00]: Seguito del film Maschi contro Femmine. Avverranno scontri e incontri tragicomici tra la realtà maschile e quella femminile. In questo capitolo verranno approfondite le storie dei personaggi che erano in secondo piano nel film precedente.