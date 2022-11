“Sisma dello Stretto 2022”: a breve la simulazione della Protezione Civile

"Sisma dello Stretto 2022": la Protezione Civile ha reso noto lo svolgimento della simulazione del terremoto nello Stretto di Messina per i prossimi giorni, diffondendo tutti i dettagli in merito.

Si svolgerà nei prossimi giorni la simulazione “Sisma dello Stretto 2022”, coinvolgendo congiuntamente le due regioni italiane interessate da questo territorio, vale a dire Sicilia e Calabria. Infatti, a partire da venerdì 4 a domenica 6 novembre 2022, il Servizio nazionale della protezione civile sarà impegnato nell’esercitazione nazionale “Sisma dello Stretto 2022”, rivolgendosi soprattutto alle province di Reggio Calabria e Messina, includendo rispettivamente 37 e 19 comuni di ciascuna provincia.

“Sisma dello Stretto 2022”: l’esercitazione

Nello specifico, la simulazione servirà per testare l’attuazione del modello d’intervento nazionale per il soccorso sul rischio sismico. A tal proposito, saranno attivati i Centri di Coordinamento, verranno realizzate working area per attività di soccorso tecnico urgente e sanitario, saranno allestite aree di accoglienza per la popolazione, verranno coinvolte le colonne mobili, si svolgeranno attività di valutazione e di agibilità post evento sismico.

Lo scenario operativo vedrà la simulazione di un terremoto di magnitudo 6.0 con un significativo livello di impatto su abitazioni e popolazione, capace, inoltre, di innescare effetti ambientali come frane e liquefazioni, e fenomeni di maremoto.

Il sistema IT-Alert

Proprio la previsione dell’arrivo di un maremoto sarà analizzata, dato che si testerà il sistema IT-Alert, nato con la funzione di allarme pubblico con lo scopo di comunicare direttamente con i cittadini diffondendo messaggi che siano di utilità in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso. Si precisa che il sistema IT-alert è attualmente in fase sperimentale e che grazie ad esercitazioni come “Sisma dello Stretto” è possibile verificare, migliorare e implementare il sistema con l’obiettivo di renderlo prossimamente operativo, grazie anche ai feedback ricevuti.

Venerdì 4 novembre, i cittadini che si troveranno nelle zone coinvolte dall’esercitazione riceveranno, sui telefoni cellulari, messaggi introdotti dal disclaimer “ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE”, accompagnati da una suoneria differente da quelle abituali, con informazioni sull’evento e indicazioni su dove trovare approfondimenti.

Quando il messaggio comparirà sul display del telefono non sarà più possibile compiere azioni sul cellulare, ad eccezione delle telefonate. Il cellulare ritornerà alle normali funzionalità sfiorando il tasto “OK” all’interno del messaggio.