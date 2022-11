Sicilia, formaggi contaminati e carne senza etichettatura: i controlli del Nas

Formaggi contaminati, carne senza etichettatura e prodotto cagliante scaduto. Di seguito i controlli del nas dopo l'allarme listeria in molte regioni italiane compresa la Sicilia.

A seguito di alcuni controlli effettuati dai carabinieri del Nas di Palermo sono stati rinvenuti formaggi contaminati da listeria. A seguito della rilevazione sono stati disposti il fermo preventivo di 945 kg di prodotti caseari e la sospensione dell’attività fino a ripristino delle condizioni igieniche adeguate. Inoltre, lo stesso Nas siciliano ha individuato anche due laboratori di analisi privati risultati non autorizzati, presso i quali venivano redatti falsi referti attestanti parametri analitici e microbiologici non veritieri in quanto basati su analisi di fatto mai eseguite.

Durante i controlli a Catania effettuati dai carabinieri del Nas non sono stati trovati prodotti contaminati da listeria come in altre regioni e città italiane ma sono state comunque contestate alcune pratiche alimentari scorrette con il conseguente sequestro di diversificate tipologie di alimenti. Infatti, in una panineria nella zona fieristica di Catania si propinava al pubblico prodotti a base di carne congelati e sprovvisti di etichettatura e documentazione obbligatoria attentante la tracciabbilità.

In un caseificio della provincia di Catania addirittura sono stati rinvenuti 10 lt. di prodotto cagliante scaduto di validità e numerosi flaconi di additivi chimici anonimi fraudolentemente utilizzati per correggere le caratteristiche organolettiche di prodotti caseari non idonei alla commercializzazione, anch’essi sottoposti a sequestro.