Incendio in appartamento nel Catanese: ritrovato 62enne senza vita

Un violento incendio si è sviluppato nel primo piano della palazzina nel Catanese: a rimetterci la vita è stato un 62enne, ma le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

Il corpo di un 62enne è stato ritrovato senza vita presso una palazzina di Tremestieri Etneo, dov’è scoppiato un incendio. Verso le 19:15 di ieri sera sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania per sedare l’incendio. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente al primo piano della palazzina, e lì è stato ritrovato il corpo del 62enne senza vita.

Sul posto sono intervenuti successivamente una squadra inviata dal Comando Provinciale di Catania e una scala aerea, un’autobotte di rincalzo, un automezzo logistico e la vettura del funzionario di servizio. Rimane ancora poco chiara la natura dell’incendio.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, la Polizia locale di Tremestieri Etneo ed il personale sanitario del Servizio 118 di Acireale, quest’ultimo non ha potuto che constatare la morte dell’uomo. Nel frattempo gli investigatori indagano per accettarsi delle cause che hanno portato alla morte del 62enne e vogliono comprendere quale sia stata l’origine dell’incendio.