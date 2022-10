Catania, 25enne tenta di strangolare la moglie: arrestato

Durante una lite, un uomo di 25 anni avrebbe tentato di strangolare la moglie in presenza dei figli minorenni ed è quindi stato arrestato dai Carabinieri di Catania.

I Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia un uomo di 25 anni. L’uomo è accusato di aver provato a strangolare la moglie: le aveva inserito un grosso pezzo di stoffa in gola per non farla urlare e successivamente l’ha colpita con un manico di scopa.

L’aggressione è avvenuta presso la loro abitazione nella quale erano presenti anche i due figli minorenni. I militari dell’Arma sono intervenuti rapidamente e hanno bloccato l’uomo che è stato subito arrestato e con indicazione della Procura di Catania è stato portato in carcere. Secondo le indagini l’aggressione sarebbe avvenuta per via di una lite piuttosto accesa per la gestione del conto bancario intestato ad entrambi.

La donna ha raccontato ai militari dell’Arma altri episodi di violenza per i quali l’uomo è stato denunciato, mentre la donna è stata medicata dal pronto soccorso dove le sono state riscontrate escoriazioni ed ecchimosi.