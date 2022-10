Enoturismo: due cantine siciliane tra le 50 migliori al mondo

Due aziende siciliane sono presenti nella top 50 della World’s Best Vineyards 2022: per una è la prima volta nella classifica per i migliori esempi del settore dell'enoturismo.

Un grande apprezzamento e prestigio arriva per “Donnafugata”: l’azienda vitivinicola siciliana, famosa per i suoi vini prestigiosi, è stata, per la prima volta, annoverata come la prima cantina tra le 50 migliori di enoturismo nel mondo. Il riconoscimento è stato assegnato dai membri dell’Accademia dei migliori vigneti nel mondo: le cantine italiane sono solo 3, e tra queste si conta un’ulteriore esempio siciliano. Infatti, anche la cantina di Marsala è presente nella lista World’s Best Vineyards 2022.

I criteri di selezione adottati da 600 giudici (provenienti da diverse parti del mondo) per l’attribuzione del riconoscimento sono:

qualità del vino,

particolare degustazione,

professionalità degli addetti all’accoglienza,

fascino della cantina.

“Questo riconoscimento ci incoraggia sempre di più – hanno dichiarato Josè e Antonio Rallo di Donnafugata – a promuovere la cultura del vino e trasmettere la nostra visione di azienda orientata all’eccellenza”.