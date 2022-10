Cosa fare ad Halloween a Catania: idee e eventi in città e provincia

Cosa fare ad Halloween a Catania e provincia? Sono tantissimi gli eventi presenti a Catania e provincia, così come le idee per la serata più spaventosa dell'anno: ecco alcuni esempi.

Cosa fare ad Halloween a Catania: la serata più paurosa dell’anno sta per arrivare, ma quali sono gli eventi presenti a Catania e dintorni nella notte di Halloween? Ecco di seguito i più interessanti.

Cosa fare ad Halloween a Catania: gli eventi

La sera di Halloween, ad Acireale, in provincia di Catania, presso la villa Belvedere ci sarà un teatro in maschera. L’evento coinvolgerà tutti, dai più piccoli a più grandi, ed è una grossa opportunità per passare una serata allegra ma allo stesso tempo tranquilla in uno dei paesi più affascinanti della provincia di Catania.

Altro evento presente nella città è la Fiera dei morti che durerà fino a giorno 3 novembre. Come per le scorse edizioni, anche per quest’occasione la manifestazione si terrà presso l’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena con entrata dal lato di Via Forcile. La fiera è aperta nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9:00 fino alle 24:00, mentre nei giorni feriali l’apertura sarà dalle ore 9:00 fino alle 22:30.

Cosa fare ad Halloween a Catania: se si decide di stare a casa

Per chi vuole passare la notte di Halloween a casa si può organizzare giochi divertenti ma allo stesso tempo spaventosi con i parenti e con gli amici. In alternativa è possibile vedere un film horror tutti assieme sul divano.

Per rallegrare ulteriormente la serata potrebbe essere divertente giocare con le carte oppure con i giochi da tavola che accompagnano spesso e volentieri queste serate autunnali, oppure se si hanno dei bambini in casa si possono organizzare delle cacce al tesoro e magari si può fare il solito gioco di Halloween, ovvero “dolcetto o scherzetto”.

Se non si festeggia Halloween

Per molti questa serata rappresenta una banalità e quindi non amano festeggiamenti a tema in occasione di Halloween. Tuttavia, considerando il lungo ponte previsto fino a giorno 2 novembre, si può comunque optare per organizzare qualcosa. In questi casi si può decidere di trascorrere una serata in un pub o al ristorante. Oppure di andare al cinema e godersi un bel film.

Infine, considerando le belle giornate e questo ponte “dei morti”, potrebbe essere bello uscire e fare delle gite fuori porta magari nelle zone dei paesi etnei, oppure in centro o al lungomare di Catania gustando i prodotti tipici del periodo autunnale.