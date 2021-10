Halloween a Catania: cosa fare e dove andare

Con l'arrivo del weekend arriva pure la festa di Halloween. Cosa fare o dove andare? Ecco alcune proposte per adulti e bambini per potersi sbizzarrire.

Come di consueto, con l’inizio dell’autunno arriva la festa di Halloween. Si festeggia il 31 ottobre, che quest’anno cade di domenica, ma non è da tutti celebrare questa festa. Dunque, la domanda che tutti si pongono è: “Cosa fare ad Halloween?”.

La scelta è molto ampia, visto che ormai la festa di origine anglosassone è diffusissima anche nel nostro Paese già da diversi anni. È difficile però trovare qualcosa di originale e diverso da fare ogni anno in questa notte stregata. Ecco qualche idea su cosa fare o dove andare sia per i bambini che per gli adulti.

Halloween 2021: giochi e feste a tema in casa

Per chi decidesse di passare la notte di Halloween a casa, può organizzare qualcosa di spaventoso e divertente da fare con gli amici o parenti. Si può trascorrere una serata in tranquillità, magari guardando qualche film horror, oppure organizzare qualche festa in maschera, con costumi e addobbi tipici in occasione dell’evento, con musica e scherzetti.

Particolarmente interessante è la cena con delitto: si tratta di una cena con una sfida, dove bisogna risolvere un mistero ed è rivolta solo ai presenti. C’è un killer mostruoso, la vittima che, insieme a testimoni e complici, si travestiranno per l’occasione con costumi del proprio personaggio: streghe, vampiri, fantasmi, personaggi di film horror.

Halloween è l’occasione perfetta per organizzare una serata all’insegna del gioco. Idee adatte a bambini e gruppi di amici o coppie, le cui possibilità spaziano dai quiz ai giochi da tavola a tema horror. I partecipanti vengono divisi in squadre e si immergono in giochi che mettono alla prova la loro conoscenza del mondo dei film horror, della storia di streghe e vampiri, e di libri dell’orrore.

Halloween 2021: giochi per bambini

Esistono tante iniziative anche per i bambini. Il classico gioco da poter fare è “dolcetto o scherzetto“: attrezzati di costumi e zucche vuote, i bambini vanno alla ricerca di dolcetti, suonando ai propri vicini di casa, chiedendo come ricompensa delle caramelle.

Oltre a questo, per i bambini sarebbe ideale organizzare una caccia al tesoro o una festa in maschera. La caccia al tesoro di paura sicuramente farà divertire tutti. Organizzata dai genitori, si può rendere più originale e personalizzata con premi finali composti da gustosi dolcetti. Ideale organizzare anche feste a tema, con musiche e balli per l’occasione.

Halloween 2021: cosa fare per chi non festeggia

Per alcuni, la festa di Halloween può sembrare una banalità e decidono di non festeggiare con serate a tema. Infatti, per l’occasione, per passare una serata diversa, si può andare in discoteca, mangiare al ristorante oppure uscire e andare nei pub/bar.

Invece, per chi decidesse di rimanere a casa, la serata ideale è quella di stare in totale tranquillità, a mangiare castagne o guardare un film.