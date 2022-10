Stasera in TV: in onda “Rambo – Last Blood” e “Transformers 3”

Venerdì sera noioso? Se i cinema sono troppo lontani e tanta la stanchezza, la redazione di LiveUnict vi consiglia film e saghe da guardare stasera in TV nella comodità di una poltrona. Ecco le alternative offerte oggi dal palinsesto del piccolo schermo.

La marcia su Roma, cronache del 1922 [Rai 3, 21:25]: documentario di storia italiana condotto dal giornalista Ezio Mauro che, per il centenario della Marcia su Roma fascista, grazie alle testimonianze dell’archivio storico dell’Istituto “LUCE” e alle interviste riservate agli storici contemporanei e ai testimoni dell’epoca, ripercorre i luoghi e i momenti di uno degli eventi più significativi del nostro Paese, ovvero la presa del potere da parte di Benito Mussolini.

Survive the Night [Rai 4, 21:20]: la vicenda si svolge negli Stati Uniti dove due ladri, i fratelli Jamie e Matthias Granger, ordiscono una rapina e aspirano a fuggire in Messico per far perdere le proprie tracce. Tuttavia, durante la fuga qualcosa va storto e a causa di un improvviso scontro a fuoco, Matthias rimane gravemente ferito. I due criminali decidono allora di pedinare e minacciare di morte un dottore della zona, Rich Clark, il quale sarà costretto a operare Matthias e a farsi forza per difendere a denti stretti le sorti della famiglia in pericolo.

Rambo – Last Blood [Italia 1, 21:21]: nel quinto capitolo della nota saga cinematografica, John Rambo abita ora in Arizona insieme a Gabrielle, la giovane nipote prossima al college, e Maria, la fidata domestica. Ma l’apparente serenità del protagonista viene continuamente stravolta dai ricordi della guerra che lo portano a scavare un tunnel labirintico dove trovare rifugio e dall’ostinazione della nipote di voler conoscere a tutti i costi il padre biologico e che per questo finirà in pericolo, costringendo lo zio ad intervenire in azione.

Transformers 3 [Mediaset 20, 21:04]: in questo terzo capitolo della serie dei Transformers, Optimus Prime e i suoi Autobot si trovano nuovamente in azione per contrastare l’avanzata dei Decepticon, che mirano alla conquista del territorio compreso tra gli Stati Uniti e la Russia. A risolvere la situazione sarà come sempre un umano, Sam Witwicky, che aiuterà i suoi amici robot.