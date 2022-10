Assunzioni Ryanair Catania: come candidarsi

Ryanair è alla ricerca di personale da assumere ed ha previsto una giornata di selezione anche a Catania. Ecco i dettagli.

La famosa compagnia aerea low cost Ryanair è in cerca di nuovo personale da inserire nelle mansioni di Cabin Crew. Di seguito le informazioni necessarie per candidarsi.

La società Crewlink ha organizzato delle giornate di selezione a Catania per far fronte alle esigenze di personale di bordo. Gli aspiranti assistenti di volo sono invitati a compilare la richiesta di assunzione attraverso l’apposito sito Crewlink. I candidati più idonei verranno di conseguenza esaminati attraverso colloqui e test. Passaggi fondamentali per l’eventuale assunzione nella compagnia aerea. Si comunica che le iscrizioni al recruitment day si chiuderanno il 3 novembre e le selezioni saranno il 4 novembre a Catania.

Requisiti necessari

Gli aspiranti candidati dovranno obbligatoriamente soddisfare le richiesta dell’azienda, ecco quali:

possesso del passaporto europeo / britannico (EU/UK);

(EU/UK); altezza compresa tra 157 cm e 188 cm ;

; essere in grado di nuotare senza aiuti per 25 metri;

senza aiuti per 25 metri; ottima conoscenza della lingua inglese , scritta e parlata;

, scritta e parlata; flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;

e disponibilità a lavorare su turni; avere una personalità amichevole e socievole ;

; predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti;

per fornire un eccellente servizio ai clienti; passione per i viaggi e per incontrare nuove persone.

I benefits Crewlink

Gli assistenti di volo Crewlink, solamente dopo l’assunzione, avranno dalla loro parte una serie di benefici, tra i quali:

corso di formazione gratuito per cabin crew;

per cabin crew; compenso giornaliero durante la formazione (indennità);

flessibilità con 5 giorni di lavoro e 3 di riposo ;

; tariffe di viaggio altamente scontate e illimitate ;

; possibilità di scoprire nuove città e culture durante i giorni liberi;

interessanti opportunità di carriera ;

; vivere un’esperienza entusiasmante con l’equipaggio di cabina.

Ricordiamo che la data di scadenza delle selezioni sarà il 3 novembre e che tutti gli interessati al Crewlink recruitment day Catania per assistenti di volo dovranno candidarsi online tramite la pagina web della società.