Catania, auto travolge ciclisti: un morto e un ferito in gravi condizioni

Tragico incidente sulla statale 114 "Catania - Siracusa": per motivi ancora da accertare, un'automobile ha travolto due ciclisti, uccidendo uno dei due.

Un tragico e violento incidente si è verificato durante la serata di ieri nel territorio catanese: sull’ex strada statale 114 Catania – Siracusa, nei pressi del ristorante “El Torero”, due ciclisti sono stati travolti da un’automobile. A causa del violentissimo impatto, uno dei due si trova ricoverato all’Ospedale “Cannizzaro” in gravi condizioni, mentre l’altro ha sfortunatamente perso la vita.

A cadere vittima del terribile incidente è stato l’ingegnere e docente di matematica Alfredo Floridia, di 57 anni: l’uomo, lentinese, lavorava presso l’Istituto “Vittorini – Gorgia” del comune del Siracusano, nella sede distaccata di Francofonte, ed era solito percorrere la SS114 in bici. Secondo i primi dati raccolti dalle forze dell’ordine, per il 57enne l’impatto sarebbe stato tanto violento da essere stato scaraventato sull’asfalto.

I soccorsi, sebbene giunti in modo tempestivo, si sono rivelati inutili: l’uomo ha così perso la vita in un incidente ancora tutto da delineare, ma che ha lasciato nel lutto più profondo la comunità lentinese; l’uomo, che lascia la moglie e tre figlie, viene ricordato come un appassionato tanto del proprio lavoro quanto del ciclismo. Le indagini, dunque, restano aperte, e si tenta di ricostruire il terribile avvenimento per dare una spiegazione a quanto avvenuto.