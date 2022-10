Stasera in TV: in onda “Benvenuto Presidente” e “John Rambo”

Fine settimana in arrivo: il divertimento è alle porte, ma prima un po' di relax. Ecco cosa guardare stasera in TV, seduti comodamente sul divano di casa.

Capatina a un cinema Catania impossibile per questo venerdì sera? Niente paura! la redazione di LiveUnict vi consiglia dei film e dei programmi da guarda in TV.

Tale e quale show [Rai 1, ore 21:25]: Show musicale condotto da Carlo Conti, dove 11 celebrità si sfidano tra loro, trasformandosi ogni sera in un cantante diverso.

Benvenuto Presidente [Rai 3, ore 21:25]: Giuseppe è disoccuapto e vive in un piccolo paese di montagna, ma per eerore viene nominato Presidente dellaRepubblica Italiana, con la sua allegria riuscirà asistemare tutto quello che non va.

John Rambo [ItaliaUno, ore 21:20]: Rambo è sopravvisuto dalla guerra in Vietnam vive al confine fra la Birmania e la Thailanda, lasua vit tuttavia viene travolta da un gruppo di cristiani che vorrebbro l’aiuto di Rambo per aiutare delle tribù in difficoltà.

Transformers- la vendetta del caduto [Mediaset20, ore 21:05]: i decepticon non si vogliono arrendere, e hanno l’intenzione di eliminare tutti gli Autobot. Nel frattempo Sam inizia un rapporto duraturo con Mikaela.