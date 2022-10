Catania, pedina l’ex moglie con auto rubata: arrestato 33enne

Già conosciuto alle Forze dell'Ordine per reati commessi in passato, un giovane 33enne è stato arrestato a seguito del pedinamento nei confronti della ex-moglie.

Arrestato in flagranza di reato un 33enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine per reati di atti persecutori, ricettazione e resistenza al pubblico ufficiale.

I Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno proceduto all’arresto dopo che ieri una giovane donna, in evidente stato di agitazione, ha telefonato al 112 e riferito di essere pedinata dall’ex marito. Pare che si sia accorta del pedinamento mentre era alla guida della propria auto.

Il carabiniere che ha raccolto la dichiarazione è riuscito ad ottenere informazioni sull’esatta posizione della donna, che è stata nel frattempo rassicurata. A quel punto sono state inviate due pattuglie in via Maroncelli. Notandole, l’uomo ha cambiato strada bruscamente provando a fuggire, invano.

Per via di alcune pericolose manovre compiute, il 33enne ha perso il controllo della propria vettura e si è schiantato contro contro uno spartitraffico in via Medaglie d’oro. Qui è stato infine bloccato.

L’uomo si trovava a bordo di una Fiat Panda rubata il giorno precedente in via Rapisardi: la vettura è stata restituita al legittimo proprietario.

Successivamente all’arresto, i carabinieri hanno raggiunto la donna che ha rilasciato la sua testimonianza sull’intera vicenda: i due avevano interrotto la loro relazione da tempo a causa delle dipendenze dalle droghe di lui. La donna lo aveva già denunciato per maltrattamenti in famiglia. Il 33enne è stato trasferito presso il carcere di Piazza Lanza.