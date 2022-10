Bonus patente fino a 2.500 euro: chi può richiederlo e come

Bonus patente 2022 fino a 2.500 euro: il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma a chi spetta e come ottenerlo? Di seguito le informazioni utili.

Bonus patente: con la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, la misura voluta dal Governo Draghi può essere ufficialmente considerata una realtà. Ecco cosa sapere a riguardo.

Bonus patente: obiettivi e beneficiari

Tale misura, per cui si prevede lo stanziamento di 3,7 milioni per quest’anno e di 5,4 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2026, mira a formare nuovi giovani come autisti nell’ambito dell’autotrasporto di merci e persone. Previsto, di fatto, uno contributo, sotto forma di voucher, pari all’80% (con un tetto massimo di 2.500 euro) della spesa totale prevista per il conseguimento della patente per la guida dei mezzi pesanti.

In particolare l’incentivo è riservato ai cittadini italiani ed europei con età compresa tra i 18 e i 35 anni e interessati a conseguire i seguenti tipi di patente:

C;

C1;

CE;

C1E;

D;

D1;

DE;

D1E;

Possibile usufruirne anche per ottenere la carta di qualificazione del conducente (Cqc).

Bonus patente: come richiederlo?

Per ottenere il bonus è necessario presentare specifica istanza telematicamente, usufruendo della piattaforma Buono patenti autotrasporto, sul portale del Ministero delle Infrastrutture.

All’invio della domanda bisognerà far precedere la registrazione: in particolare occorrerà autenticarsi tramite Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Successivamente bisognerà indicare di possedere i requisiti richiesti, in merito ad età e cittadinanza.

Bonus patente: regole e scadenze

Il voucher potrà esser richiesto una volta soltanto e fino al 31 dicembre 2026, ma dovrà essere utilizzato entro e non oltre i 60 giorni dall’emissione.

Scadenze importanti riguardano anche le patenti e le carte di qualificazione a cui si è interessati: questi andranno conseguiti entro 18 mesi dall’uso del beneficio.

L’erogazione del bonus, con cui si punta ad aumentare il numero di autotrasportatori, avverrà seguendo l’ordine cronologico di richiesta e fino all’esaurimento dei fondi riservati annualmente.

Si esplicita, infine, che la liquidazione del valore del voucher all’autoscuola di riferimento avverrà entro al massimo 30 giorni dall’emissione della fattura.