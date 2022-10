Caro bollette: 306mila siciliani hanno saltato alcuni pagamenti

Caro bollette: situazione sempre più complicata, che ha messo in difficoltà tantissime famiglie. Sono 306mila i siciliani che non hanno potuto pagare alcune fatture negli ultimi 9 mesi.

Caro energia sempre più complicato da sostenere. Negli ultimi 9 mesi, infatti, sono stati 306mila i siciliani che non hanno potuto pagare una o più bollette di luce e gas, e per alcuni non è stata la prima volta.

Secondo i dati riportati da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, il numero di morosi sarà destinato ad aumentare e si prevede che circa 219mila siciliani si troveranno in difficoltà per il pagamento delle prossime fatture.

219mila sono pure i siciliani che sono venuti meno al pagamento delle spese condominiali, saltando una o più rate, dato che sembra destinato ad aumentare arrivando, secondo le stime, a 263mila.