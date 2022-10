Tik Tok, novità: le dirette saranno permesse solo ai maggiorenni

Tik Tok, novità: prossimamente il social di video streaming non permetterà di avviare diretta ai minorenni. Ecco tutte le informazioni in merito alle nuove norme che saranno attivate.

Tik Tok, novità: sono in arrivo delle modifiche alle norme che regolano l’uso di una delle piattaforme social di video streaming più famose al mondo. Infatti, il social cinese prevede di attuare dei cambiamenti sulle regole per l’uso della piattaforma.

Nello specifico, secondo quanto annunciato da ByteDance, Tik Tok prevede di bloccare la possibilità di effettuare una diretta live per chi ha meno di 18 anni. Il cambiamento di rotta è previsto dal prossimo 23 novembre, dato che fino adesso è possibile fare le dirette a partire dai 16 anni. L’annuncio della nuova regola non sorprende, dato che in da pochi mesi il social aveva annunciato di voler prestare maggior attenzione riguardo i contenuti appropriati per le varie fasce d’età, con particolare attenzione agli adolescenti.

“Vogliamo che la nostra community sfrutti al meglio le opportunità che il live può offrire senza compromettere la sicurezza. Riteniamo che questi aggiornamenti possano proteggere ulteriormente gli utenti più giovani della nostra community – ha spiegato la società – Abbiamo in programma di introdurre un nuovo modo per i creatori di scegliere se preferiscono raggiungere solo un pubblico adulto nelle loro dirette”.

In particolare, sarebbe già passata alla fase di test per un gruppo ristretto di creatori di contenuti, la funzione che permette di specificare quali dirette siano rivolte ad un pubblico adulto per la tipologia di argomenti affrontata.