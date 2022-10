Pensioni novembre 2022, aumenti in arrivo: a chi spettano

Pensioni novembre 2022, aumenti in arrivo: sono previste delle maggiorazioni per quanto riguarda il denaro da ricevere per il prossimo mese. Ecco a chi toccheranno e il calendario dei pagamenti.

Pensioni novembre 2022, aumenti in arrivo: ottime notizie per chi aspetta l’erogazione della pensione per il prossimo mese. Infatti, si prevedono incrementi per le future erogazioni delle pensioni. Tuttavia, sono previste delle caratteristiche specifiche e gli aumenti non saranno per tutti. Ecco quali sono le novità in merito alle pensioni novembre 2022 aumenti.

Pensioni novembre 2022: aumenti in arrivo

Non manca molto all’arrivo del nuovo mese e per questo motivo si inizia già a parlare delle prossime pensioni. Ancora più considerando la notizia riguardo le pensioni novembre 2022 aumenti in arrivo. Infatti, secondo quanto riportato, l’Inps ha rilasciato una circolare (n.114) che annuncia degli incrementi delle pensioni per i mesi finali dell’anno.

Si tratta di aumenti per i mesi di novembre e dicembre che saranno aggiuntivi alla tredicesima. In particolare, gli aumenti spetteranno a coloro i quali hanno una pensione fino a 2.692 euro, per fasce progressive.

Pensioni novembre 2022, aumenti: fasce

Come riportato nella circolare relativa alle pensioni novembre 2022, aumenti saranno suddivisi per fasce progressive. La suddivisione è prevista come segue:

prima fascia : da zero a 2.097,40 euro mensili (aumento massimo di 41,95 euro);

: da zero a 2.097,40 euro mensili (aumento massimo di 41,95 euro); seconda fascia : da 2.097,41 a 2.621,75 euro (aumento massimo di 9,44 euro);

: da 2.097,41 a 2.621,75 euro (aumento massimo di 9,44 euro); terza fascia : da 2.621,76 euro a 2.692,00 euro (aumento di 1,05 euro);

: da 2.621,76 euro a 2.692,00 euro (aumento di 1,05 euro); quarta fascia: da 2692,01 euro a 2744,44 euro (aumento di 52, 44 euro).

Pagamenti pensioni novembre 2022: il calendario

Come previsto ogni mese, è già stato stilato il calendario per il pagamento delle pensioni novembre 2022. Nello specifico, il mese che verrà sarà particolare rispetto al solito, dato che il 1° novembre è festivo. Infatti, il primo giorno del mese ricorre la festa di Ognissanti e anche la Posta sarà chiusa. Di seguito, l’ipotetico calendario delle pensioni novembre 2022: