Stasera in TV: “Un boss in salotto” e “Neruda”

Stasera in TV? Diversi i titoli d'interesse: di seguito alcuni consigli dalla redazione di LiveUnict.

Le proposte di oggi del piccolo schermo fanno concorrenza alle uscite offerte dai cinema Catania. Ecco alcuni consigli in merito dalla redazione di LiveUnict.

The Foreigner [Italia 1, ore 21:20]: il proprietario di un ristorante di Chinatown, a Londra, si mette sulle tracce di un gruppo di terroristi irlandesi, responsabili della morte della figlia.

Un boss in salotto [Cine 34, ore 21:00]: Cristina, che vive al Nord ma è originaria del Sud, un giorno viene convocata in questura. Le viene comunicato che il fratello è implicato in un processo di camorra ed ha chiesto di poter trascorrere gli arresti domiciliari a casa sua. La donna accetta ma non sa cosa le aspetta.

Neruda [Cielo, ore 21:20]: il film traccia il profilo del poeta Pablo Neruda. Nel 1948 la decisione del Governo cileno di perseguitare i comunisti spinge Neruda a vivere clandestinità. Ma qualcuno mira a trovarlo.