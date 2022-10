Stasera in TV: in onda “Lazio Vs Sturm Graz” e “L’amore non va in vacanza”

Giovedì sera noioso? Se i cinema sono troppo lontani e la pioggia non lascia tregua, la redazione di LiveUnict vi consiglia film e serie da guardare stasera in tv nella comodità di un caldo divano. Ecco le alternative proposte del palinsesto.

Una intima convinzione[Rai 3, 21:25]: protagonista di questo appassionante thriller giudiziario è una madre e lavoratrice, Nora, che ritrovandosi nei panni di giurata, si rivolgerà ad un celebre avvocato, Dupont-Moretti, nella battaglia per ottenere l’assoluzione di un professore di diritto, Jacques Viguier, accusato di aver ucciso la moglie che lo tradiva, Suzanne, di cui però non fu ritrovato il corpo. Il noto avvocato decide di accettare il caso, a condizione che sia la stessa Nora a sbobinare tutte le intercettazioni del suo principale sospettato, l’amante di Suzanne. La ricerca della verità diventerà così per Nora una vera e propria ossessione che, persistendo nella sua intima convinzione, la porterà a trascurare il figlio e a perdere il lavoro.

Resident Alien – Stagione 2, episodio 5 [Rai 4, 21:20]: segue il secondo capitolo della serie familiare che ha come protagonista l’Hah Re, un extraterrestre giunto sulla Terra con l’identità del Dottor Harry, al fine di distruggerla. L’alieno deve però fare i conti con l’ira della sua razza per non aver portato a termine la sua missione.

Atomica bionda [Italia 1, 21:20]: durante la Guerra Fredda, in una Berlino separata dal suo Muro, un’abile agente dell’MI6 britannico, interpretata dalla prorompente Charlize Theron, viene incaricata di far fuori una pericolosa rete di spionaggio.

L’incredibile Hulk [Mediaset 20, 21:04]: a causa della contaminazione da raggi gamma, lo scienziato Bruce Banner subisce perennemente la trasformazione in un essere verde dalla forza incontenibile, Hulk. Il temibile mostro è così costretto a vivere lontano dal suo mondo, ma soprattutto da Betty Ross, la donna amata. Tuttavia, Hulk è costretto anche a sfuggire all’equipe di studiosi che intende scoprire il segreto della sua forza smisurata. Fra questi, Emil Blonsky, soldato del KGB, pur di neutralizzarlo è pronto persino a farsi iniettare un siero capace di trasmettergli poteri speciali, subendo così la trasformazione in Abominio. Banner si trova così di fronte a una scelta: riappropriarsi della propria vita o combattere il mostro mutante per difendere l’umanità?

UEFA Europa League – Lazio vs Sturm Graz [Canale 8, 21:00]: si disputa la quarta delle sei giornate di Europa League presso lo Stadio Olimpico di Roma, dove il Lazio di Sarri sfiderà lo Sturm Graz di Ilzer

L’amore non va in vacanza [Canale 5, 21:10]: una giornalista inglese, interpretata da Kate Winslet, e una produttrice americana, interpretata da Cameron Diaz, decidono via internet di scambiarsi gli apparamenti per le vacanze per staccare la spina, in seguito alla reciproca delusione amorosa. Tuttavia, l’amore non va di certo in vacanza e busserà alle porte di entrambe.