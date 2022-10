Assunzioni Pubblica Amministrazione 2022/23: i bandi in uscita

Assunzioni Pubblica Amministrazione: prossimi in uscita i bandi di concorso volti all'assunzione di oltre 14 mila figure da impiegare a tempo determinato. Ecco quali sono i requisiti, i posti disponibili e le modalità di reclutamento.

Assunzioni Pubblica Amministrazione: grazie al decreto emanato lo scorso 22 luglio, tutti coloro che ambiscono a un posto di lavoro nell’ambito della pubblica amministrazione potranno partecipare a diversi concorsi che saranno indetti tra il 2022 e il 2023 e che prevedono l’assunzione di ben 14.170 unità. Ma vediamo, nel dettaglio, quali sono i requisiti, i posti disponibili e le modalità di reclutamento.

Requisiti

Per poter partecipare ai futuri bandi di concorso per assunzioni pubblica amministrazione, è necessario essere in possesso di un diploma e, per ricoprire alcuni ruoli specifici, anche di una laurea. Le figure da impiegare a tempo indeterminato sono, infatti, molteplici.

Dirigenti;

Funzionari;

Segretari di legazione;

Assistenti amministrativi, tecnici e informatici;

Direttori, cancellieri, medici, ispettori;

Operatori.



Assunzioni Pubblica Amministrazione: posti disponibili

Le oltre 14 mila assunzioni di personale per la pubblica amministrazione previste entro il 2023 fanno riferimento alla copertura per conto di diversi enti e Ministeri. Entrando nello specifico per potersi meglio orientare nella scelta:

Consiglio di Stato (28 posti);

(28 posti); Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (589 posti);

(589 posti); Ministero della cultura (1.871 posti);

(1.871 posti); Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (1.428 posti);

(1.428 posti); Ministero dell’istruzione (659 posti);

(659 posti); Ministero dello sviluppo economico (384 posti);

(384 posti); Ministero dell’economia e delle finanze (643 posti);

(643 posti); Agenzia delle entrate (5.990 posti);

(5.990 posti); INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, 234 posti);

(Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, 234 posti); INL (Ispettorato nazionale del lavoro, 871 posti);

(Ispettorato nazionale del lavoro, 871 posti); ACT (Agenzia per la coesione territoriale, 36 posti);

(Agenzia per la coesione territoriale, 36 posti); ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, 6 posti);

(Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, 6 posti); ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, 15 posti);

(Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, 15 posti); Accademia nazionale dei Lincei (4 posti);

(4 posti); AICS (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, 5 posti);

(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, 5 posti); Parco Nazionale del Pollino (9 posti);

(9 posti); Parco Nazionale della Sila (1 posto).

Infine, per quanto riguarda il Ministero della giustizia, questo ente prevede l’assunzione di 1.401 figure che potranno essere inserite in tre settori:

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (331 posti);

(331 posti); Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (102 posti);

(102 posti); Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi (968 posti).

Modalità di ammissione

Gli interessati alle assunzioni pubblica amministrazione dovranno consultare gli appositi bandi di concorso e presentare online la domanda di ammissione.

Oltre all’ammissione per titoli, si procederà allo scorrimento di graduatorie degli idonei/vincitori di procedure concorsuali già espletate, nonché altre amministrazioni, procedure di mobilità, progressioni verticali, collocamento obbligatorio, stabilizzazioni e conferimenti incarichi.