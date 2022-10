Catania, uomo picchiato davanti ai figli: scattano denunce

L'uomo avrebbe parcheggiato la propria auto davanti l'abitazione per far salire i figli disabili ma un uomo lo ha invitato a spostare l'auto poiché riservata ai lavoratori del cantiere. Al suo rifiuto è stato picchiato.

Ennesimo episodio di violenza ai danni di un uomo austriaco e dei suoi due figli disabili. La vicenda è accaduta nei pressi di Via San Giuliano dove appunto l’austriaco aveva parcheggiato la sua auto nei pressi di un cantiere di fronte la sua abitazione per permettere ai figli disabili di accedere con facilità all’automobile.

In un primo momento l’uomo è stato avvicinato da un giovane che gli ha esplicitamente detto che la sua auto non poteva essere parcheggiata lì poiché era un parcheggio riservato a chi lavorava al cantiere, ma l’austriaco non ha ceduto ed è stato picchiato dal giovane in compagnia di altri due uomini davanti ai figli che sono stati costretti ad assistere.

Dalle testimonianze di alcuni passanti la polizia è intervenuta individuano prima l’aggressore e successivamente gli altri due uomini che sono stati denunciati.